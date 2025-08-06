Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 6 Agustus: Bom Atom Jatuh di Hiroshima-Nagasaki hingga WS Rendra Tutup Usia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |05:27 WIB
Peristiwa 6 Agustus: Bom Atom Jatuh di Hiroshima-Nagasaki hingga WS Rendra Tutup Usia
Peristiwa 6 Agustus: Bom Atom Jatuh di Hiroshima-Nagasaki hingga WS Rendra Tutup Usia
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa dan momen bersejarah terjadi pada tanggal 6 Agustus. Beragam kisah tersebut tersimpan secara rapi dalam benak masyarakat. Mulai dari peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki hingga wafatnya seniman asal Solo WS Rendra.

Berikut Okezone paparkan beragam peristiwa yang terjadi di 6 Agustus sebagaimana dilansir dari beragam sumber, Rabu (6/8/2025).

1. Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, pada bulan Agustus 1945, tahap akhir Perang Dunia Kedua. AS menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Quebec.

Tanggal 6 Agustus, AS menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil (Little Boy) di Hiroshima. Tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, AS menjatuhkan bom plutonium jenis implosi (Fat Man) di Nagasaki.

Dalam kurun dua sampai empat bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000–146.000 orang di Hiroshima dan 39.000–80.000 di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama.

Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Di dua kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil meskipun terdapat garnisun militer besar di Hiroshima.

2.Pesawat Korean Air Jatuh

Pesawat Korean Air dengan nomor penerbangan 801 yang mengangkut 237 penumpang jatuh di perbukitan Nimitz, Asan, Guam pada 6 Agustus 1997. Pesawat menabrak gunung disebabkan adanya malafungsi glideslope disertai cuaca hujan cukup deras. Sebanyak 228 penumpang tewas dan 16 lainnya berhasil selamat dalam insiden penerbangan itu.

 

