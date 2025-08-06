Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Kasus Hasto dan Tom Lembong ‘Pesanan’, Rocky Gerung: Cek HP Jaksa dan Polisi!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |06:04 WIB
Sebut Kasus Hasto dan Tom Lembong ‘Pesanan’, Rocky Gerung: Cek HP Jaksa dan Polisi!
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Akademi Rocky Gerung menduga adanya pesanan terhadap kasus yang menyeret nama mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hal itu ia sampaikan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk ‘Bebasnya Hasto dan Tom Lembong: Kasus Pesanan?’ di iNews TV, Selasa (5/8/2025) malam.

“Dengan sendirinya ada pesanan, menghukum Hasto kan pesanan, menghukum (Tom) Lembong pesanan,” kata Rocky.

Menurutnya, untuk membuktikan bahwa kasus yang menyeret nama Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong merupakan kasus pesanan bisa melalui pengecekan terhadap handphone jaksa dan polisi.

“Gampang, suatu waktu nanti cek handphone jaksa, cek handphone polisi itu siapa yang nelfon. Suatu waktu nanti, mungkin aja nanti ada, bisa aja jaksanya bilang ‘nih’. Suatu waktu, judul dari buku putih kejaksaan ‘now it can be talk,” ujar Rocky.

Sebagai informasi, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto resmi keluar dari penjara pada Jumat (1/8/2025) lalu setelah DPR menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait abolisi.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178555//komisi_yudisial-MiuG_large.jpg
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301//tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/622/3177675//hari_asuransi-JNkh_large.jpg
Literasi Jadi Kunci Utama Bangun Kepercayaan terhadap Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172801//purbaya-X1pm_large.jpg
Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen, Purbaya: Rocky Gerung Harus Minta Maaf
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement