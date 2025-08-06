Sebut Kasus Hasto dan Tom Lembong ‘Pesanan’, Rocky Gerung: Cek HP Jaksa dan Polisi!

JAKARTA - Akademi Rocky Gerung menduga adanya pesanan terhadap kasus yang menyeret nama mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hal itu ia sampaikan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk ‘Bebasnya Hasto dan Tom Lembong: Kasus Pesanan?’ di iNews TV, Selasa (5/8/2025) malam.

“Dengan sendirinya ada pesanan, menghukum Hasto kan pesanan, menghukum (Tom) Lembong pesanan,” kata Rocky.

Menurutnya, untuk membuktikan bahwa kasus yang menyeret nama Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong merupakan kasus pesanan bisa melalui pengecekan terhadap handphone jaksa dan polisi.

“Gampang, suatu waktu nanti cek handphone jaksa, cek handphone polisi itu siapa yang nelfon. Suatu waktu nanti, mungkin aja nanti ada, bisa aja jaksanya bilang ‘nih’. Suatu waktu, judul dari buku putih kejaksaan ‘now it can be talk,” ujar Rocky.

Sebagai informasi, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto resmi keluar dari penjara pada Jumat (1/8/2025) lalu setelah DPR menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait abolisi.

