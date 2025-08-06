Aksi Polantas Bagi-Bagi Bendera Bentuk Kehadiran Negara Menyapa Warga Jelang HUT ke-80 RI

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar aksi simpatik bertajuk "Polisi Menyapa" dengan membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Aksi ini digagas Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho.

Gerakan ini yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta mendekatkan Polri dengan masyarakat jelang perayaan HUT ke-80 RI.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengatakan, langkah Korlantas Polri membagikan bendera secara langsung di jalan raya mampu menyentuh hati masyarakat dan membangkitkan rasa simpati terhadap institusi kepolisian.

"Kehadiran Polantas yang membagikan bendera merah putih sangat menyentuh. Ini bukan sekadar simbol, tetapi juga bentuk nyata dari kehadiran negara menyapa warganya menjelang hari kemerdekaan," kata Edi di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHKI), ini mengatakan kegiatan ini telah dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah oleh jajaran kepolisian lalu lintas.

"Kegiatan ini mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Gerakan ini sederhana, tapi penuh makna dan sangat efektif dalam membangkitkan rasa cinta tanah air," kata Edi.