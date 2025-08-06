Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Senyap! Densus 88 Tangkap 6 Teroris di Aceh, Jakarta, Jabar hingga Kaltim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |09:06 WIB
Operasi Senyap! Densus 88 Tangkap 6 Teroris di Aceh, Jakarta, Jabar hingga Kaltim
Operasi Senyap, Densus 88 Tangkap 6 Teroris di Aceh, Jakarta, Jabar hingga Kaltim
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap sejumlah terduga teroris di beberapa wilayah Indonesia. Sebanyak enam teroris berhasil ditangkap dalam pengungkapan.

Hal itu diutakan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada Okezone, Rabu (6/8/2025).

Operasi penegakkan hukum  dilaksanakan sejak tanggal 17 Juli hingga 5 Agustus 2025. Penangkapan dilakukan di Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Kaltim hingga Sulteng.

“Keenam terduga teroris itu adalah, ZA, M, UB, LA, YK, dan MI. Mereka ditangkap dan mempunyai peran yang berbeda,” ujar Trunoyudo.

Trunoyudo meminta masyarakat agar waspada jika ada kegiatan yang mencurigakan di lingkungannya.

"Masyarakat agar tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya, terutama jika menemukan adanya indikasi perekrutan secara terselubung yang dilakukan oleh kelompok teror, yang disamarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial,"terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172539/kkb-FwcZ_large.jpg
KKB Bantai 5 Warga Sipil di Yahukimo Papua, DPR: Negara Tak Boleh Kalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/512/3161332/bnpt-9yhT_large.jpg
BNPT Ungkap 3 Faktor Penyumbang Penyebaran Intoleransi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement