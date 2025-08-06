Operasi Senyap! Densus 88 Tangkap 6 Teroris di Aceh, Jakarta, Jabar hingga Kaltim

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap sejumlah terduga teroris di beberapa wilayah Indonesia. Sebanyak enam teroris berhasil ditangkap dalam pengungkapan.

Hal itu diutakan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada Okezone, Rabu (6/8/2025).

Operasi penegakkan hukum dilaksanakan sejak tanggal 17 Juli hingga 5 Agustus 2025. Penangkapan dilakukan di Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Kaltim hingga Sulteng.

“Keenam terduga teroris itu adalah, ZA, M, UB, LA, YK, dan MI. Mereka ditangkap dan mempunyai peran yang berbeda,” ujar Trunoyudo.

Trunoyudo meminta masyarakat agar waspada jika ada kegiatan yang mencurigakan di lingkungannya.

"Masyarakat agar tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya, terutama jika menemukan adanya indikasi perekrutan secara terselubung yang dilakukan oleh kelompok teror, yang disamarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial,"terangnya.