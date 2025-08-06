Pasukan Khusus 3 Matra Sambangi Pusdiklatpassus Kopassus, Tank Leopard hingga Jet TNI AU Siaga Tempur

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau pelaksanaan Geladi Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian finalisasi persiapan kegiatan yang akan melibatkan pasukan dalam jumlah besar serta berbagai atraksi militer. Kegiatan ini menjadi salah satu momentum penting untuk menunjukkan kesiapan operasional TNI.

"Saya lihat secara umum sudah bagus. Tampilkan yang terbaik di depan Presiden dan para Menteri,” ujar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dalam keterangannya kepada Okezone, Rabu (6/8/2025).

Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer ini juga akan menjadi momen bersejarah dengan diresmikan, dilantik dan dikukuhkannya Pangkopassus, Pangkormar, Pangkorpasgat, Kodam baru, Kodaeral, Pangkodau, Pangkoopsau, Grup Kopassus, Brigade Teritorial Pembangunan, Batalyon Teritorial Pembangunan, Batalyon Infanteri Marinir dan Batalyon Komando Kopasgat

Upacara gelar pasukan akan menghadirkan sinergi kekuatan tiga matra TNI darat, laut, dan udara dengan menampilkan kemampuan terbaik mereka.

Seluruh rangkaian atraksi disiapkan secara matang untuk menggambarkan profesionalisme dan kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas strategis di berbagai medan operasi.