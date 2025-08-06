KPK Panggil Nadiem Makarim Terkait Penyelidikan Kasus Google Cloud di Kemendikbudristek

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Pemanggilan tersebut terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek.

Perihal pemanggilan Nadiem ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. "Benar (panggil Nadiem Kamis)," kata Fitroh saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat, Rabu (6/8/2025).

Terkait penyelidikan Google Cloud, KPK tengah intens memanggil sejumlah pihak. Dua petinggi GoTo, yakni eks Direktur GoTo, Melissa Siska Juminto, dan eks CEO GoTo, Andre Soelistyo, pun sudah dimintai keterangan pada Selasa, 5 Juni 2025.

"Benar dalam penyelidikan perkara tersebut. Kami butuh keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 5 Agustus 2025.

KPK juga sudah meminta klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait pengusutan kasus tersebut. "Progres penanganan perkara ini cukup positif ya, karena dari kemarin beberapa pihak yang dimintai keterangan hadir, hari ini juga hadir," ujarnya.