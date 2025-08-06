Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Mantan Menag Gus Yaqut soal Kasus Korupsi Haji Besok

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |10:23 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut pada, Kamis (7/8/2025). Gus Yaqut dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa penyidik Komisi Antirasuah akan memeriksa Gus Yaqut.

"Betul (Gus Yaqut diperiksa)," kata Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat, Rabu (6/8/2025).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan pemanggilan Gus Yaqut terkait korupsi haji.

"Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan pada pekan ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK.

 

