Panglima TNI Mutasi 43 Jabatan Strategis, Pangdam Siliwangi hingga Komandan Kopaska Diganti

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati). Sebanyak 43 pati dari tiga matra mendapat penugasan baru.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/1001/VII/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang dikeluarkan pada Jumat, 31 Juli 2025.

Panglima TNI melakukan mutasi terhadap sejumlah jabatan strategis, seperti Pangdam III/Siliwangi dan Gubernur Akademi Militer (Akmil). Pangdam III/Siliwangi kini dijabat Mayjen TNI Kosasih.



Sebelumnya, Kosasih menjabat Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres) Kementerian Sekretariat Negara.

Panglima TNI juga merotasi Komandan Pasukan Katak (Kopaska) dari Laksma TNI Monang Hatorangan kepada Laksma TNI Liber Sihombing yang sebelumnya menjabat Staf Khusus KSAL.