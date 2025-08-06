Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Makarim Akan Penuhi Panggilan KPK Besok

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |11:50 WIB
Nadiem Makarim Akan Penuhi Panggilan KPK Besok
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Foto: DOk Okezone
A
A
A

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi ini disampaikan pengacara Nadiem, Mohamad Ali Nurdin, saat dikonfirmasi.

"Bismillah (Nadiem) hadir," kata Ali saat dihubungi wartawan, Rabu (6/8/2025).

Ali akan mendampingi Nadiem yang diperkirakan tiba di kantor lembaga antirasuah, Kamis (7/8/2025), sekira pukul 09.00 WIB. "Besok jam 9 pagi," ujarnya.

Pemanggilan Nadiem terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. KPK tengah intens memanggil sejumlah pihak terkait penyelidikan kasus ini.

Dua petinggi GoTo, yakni eks Direktur GoTo, Melissa Siska Juminto, dan eks CEO GoTo, Andre Soelistyo, pun sudah dimintai keterangan pada 5 Juni 2025.

