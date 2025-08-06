Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Selamat! 6 Kolonel TNI Pecah Bintang, Salah Satunya Penerima Sangkur Perak Kopassus

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |12:12 WIB
Selamat! 6 Kolonel TNI Pecah Bintang, Salah Satunya Penerima Sangkur Perak Kopassus
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/Puspen
A
A
A

JAKARTA -  Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi 42 Perwira Tinggi (Pati) TNI dari 3 matra. Mutasi ini dalam rangka memperkuat struktur organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/1001/VII/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang dikeluarkan pada Jumat, 31 Juli 2025.

Dalam mutasi ini, sebanyak 6 kolonel TNI pecah bintang, salah satunya adalah Kolonel Charles Yohanes Alling, penerima penghargaan Sangkur Perak Kopassus.

Sangkur perak Kopassus adalah penghargaan yang diberikan kepada prajurit baret merah yang berhasil menyelesaikan pendidikan komando dan memenuhi kriteria tertentu.

Sangkur ini memiliki arti dan filosofi tersendiri, dan tidak semua prajurit Kopassus berhak memilikinya.

Berikut ini daftar lengkapnya:

1.Kolonel (Inf) Surya Wibawa Suparman dari Kabidseldik Sdirdik Seskoad ke Dirdik Seskoad

2.Kolonel (Inf) Wawan Setiawan dari Paban Sahli KSAD Bid. Hublem Pemerintah ke Irter Itum Itjenad

 

Halaman: 1 2
1 2
      
