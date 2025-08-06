Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Bahas Persiapan HUT Ke-80 RI

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Berdasarkan pantauan Okezone, sejumlah menteri yang telah hadir antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian, hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Selain itu, tampak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.