Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Bahas Persiapan HUT Ke-80 RI

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |14:28 WIB
Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Bahas Persiapan HUT Ke-80 RI
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna (foto: Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Berdasarkan pantauan Okezone, sejumlah menteri yang telah hadir antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian, hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Selain itu, tampak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059//reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181845//petani-65Oa_large.jpg
Program Prioritas Prabowo Terganjal Masalah Tanah dan Tata Ruang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181842//nelayan-pIhR_large.jpg
Menteri KKP Laporkan Progres Kampung Nelayan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181759//presiden_prabowo_subianto-dZhU_large.jpg
Prabowo: Jokowi Tak Pernah Titip Apa Pun kepada Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181757//prabowo_subianto-SR89_large.jpg
Prabowo: Kita Harus Dukung Investasi Asing, Tak Boleh Ada yang Mengganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement