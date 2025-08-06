Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Legislator PKB: Kematian Diplomat Muda Kemlu Perlu Dideteksi Secara Komprehensif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |14:47 WIB
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh/Foto: Fraksi PKB
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menegaskan bahwa pengusutan kasus kematian diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan (ADP), yang anomali perlu dideteksi secara komprehensif. Perlu dicari penyebab sesungguhnya hingga terang-benderang.

"Pada prinsipnya, kematian yang anomali perlu dideteksi secara komprehensif sampai terang-benderang penyebabnya apa," ujar Soleh saat dihubungi, Rabu (6/8/2025).

Terkait kasus Arya, polisi sebenarnya sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif. Ia mengapresiasi temuan tersebut karena dilakukan secara transparan.

"Kemudian melibatkan pihak eksternal, salah satunya adalah ahli digital dalam rangka forensik digital. Kemudian juga melibatkan pihak luar yang ahli psikolog, artinya digital forensik psikolog," ucap Soleh.

Berbekal keterbukaan atau transparansi yang melibatkan pihak luar, validitas kesimpulan yang dikeluarkan Polda Metro Jaya harus dihormati. Terlebih, Polda Metro Jaya belum menutup penyelidikan kasus ini dan terbuka bagi pihak mana pun untuk melapor bila menemukan bukti baru terhadap kematian ADP.

"Artinya, kesimpulan kepolisian kan belum titik. Ini kan indikasi yang dihasilkan dari hasil penyelidikan yang transparan. Kemudian melibatkan pihak luar, ya hasilnya seperti dalam press release itu sendiri," ucap Soleh.

Soleh meminta masyarakat percaya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada polisi dalam menangani kasus tersebut.

(Fetra Hariandja)

      
