Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo: Sebagai Kapten Kesebelasan, Saya Sampaikan Terima Kasih

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |14:56 WIB
Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo: Sebagai Kapten Kesebelasan, Saya Sampaikan Terima Kasih
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna ke-8 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Sidang kabinet paripurna kali ini menjelang 10 bulan pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

“Saudara-saudara, saya kumpulkan saudara-saudara melaksanakan sidang kabinet Paripurna yang ke-8 dalam pemerintahan kita. Ini menjelang 10 bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih, kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih atas kerjanya dalam rangka menjalankan program prioritas pemerintah.

“Saya sebagai nahkoda, saya sebagai Presiden, saya sebagai pemimpin-pemimpin saudara,  katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara semuanya,” ujarnya.

“Dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara,” paparnya. 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182025//prabowo_subianto-5tzy_large.jpg
Presiden Prabowo Bakal Lantik Komite Reformasi Polri Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181839//pemerintah-mzdH_large.jpg
Kualitas Hidup Meningkat, Menko Pratikno: Bukti Sinergi Koordinasi Pembangunan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181784//prabowo_subianto-WfKx_large.jpg
Prabowo Ungkap Kekagumannya terhadap Bangsa Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777//rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181759//presiden_prabowo_subianto-dZhU_large.jpg
Prabowo: Jokowi Tak Pernah Titip Apa Pun kepada Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181757//prabowo_subianto-SR89_large.jpg
Prabowo: Kita Harus Dukung Investasi Asing, Tak Boleh Ada yang Mengganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement