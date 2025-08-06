Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo: Sebagai Kapten Kesebelasan, Saya Sampaikan Terima Kasih

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna ke-8 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Sidang kabinet paripurna kali ini menjelang 10 bulan pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

“Saudara-saudara, saya kumpulkan saudara-saudara melaksanakan sidang kabinet Paripurna yang ke-8 dalam pemerintahan kita. Ini menjelang 10 bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih, kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih atas kerjanya dalam rangka menjalankan program prioritas pemerintah.

“Saya sebagai nahkoda, saya sebagai Presiden, saya sebagai pemimpin-pemimpin saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara semuanya,” ujarnya.

“Dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara,” paparnya.

(Awaludin)