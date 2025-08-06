Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyidik Kejagung Cecer 70 Pertanyaan kepada Mantan Stafsus Nadiem Makarim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:05 WIB
Penyidik Kejagung Cecer 70 Pertanyaan kepada Mantan Stafsus Nadiem Makarim
Mantan staf khusus Nadiem Makarim, Fiona Handayani/Foto: Dokumen Okezone
A
A
A

JAKARTA – Mantan staf khusus Nadiem Makarim, Fiona Handayani, diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung RI pada Selasa, 5 Agustus 2025. Fiona dicecar 70 pertanyaan oleh penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek.

"Pertanyaan yang dimasukkan itu ada BAP-BAP sebelumnya yang dimasukkan. Di BAP sebelumnya tetap dimasukkan, kurang lebih kalau digabung bisa jadi 60–70-an," ujar pengacara Fiona, Indra Haposan Sihombing, kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu (6/8/2025).

Pemeriksaan terhadap kliennya masih seputar pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan 2019–2022, khususnya tentang bentuk komunikasi dengan empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

"Karena menurut keterangan saksi, perkara ini sudah di-split tersangkanya. Jadi bagaimana komunikasinya selama bekerja, kemudian ya hanya sebatas bagaimana bentuk komunikasi selama bekerja, untuk dalam pemilihan Chromebook. Tapi tidak ada penjelasan terkait pemilihan, sebenarnya dua arah, yang dilakukan tetap Chromebook dan Windows," tuturnya.

Dia menerangkan, penyidik juga melakukan pendalaman tentang keputusan pengadaan di awal-awal dan pendapat masing-masing pihak untuk menentukan antara Chromebook dan Windows. Kliennya pun menjelaskan bahwa tidak ada keputusan final berkaitan dengan pemilihan pengadaan dalam program digitalisasi tersebut.

"Penggabungan dari pendapat masing-masing pihak untuk menentukan bagaimana dua tempat ini, yang mana Chromebook satu, yang mana Windows satu. Tapi ada yang menurut versi dari penyidik sudah ada keputusan," jelasnya.

"Kami sampaikan dengan baik, dengan tegas kepada penyidik, itu tidak pernah ada final yang dibilang kepada saksi ini. Yang ada itu justru masih tetap pemberian pandangan-pandangan masing-masing, yang mana itu masih diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait Chromebook dan Windows," kata Indra lagi.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179593//nadiem_makarim_jadi_tersangka_korupsi-ovj4_large.jpg
Kakak Najwa Shihab Satu Grup WA dengan Nadiem Makarim, Ini yang Dibahas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179577//nadiem_makarim-Ad4M_large.jpg
Terkuak! Grup WA 'Mas Menteri Core Team' Dibuat Nadiem Usai Dipanggil Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179542//nadiem_makarim-lXqr_large.jpg
Nadiem Akhirnya Akui Buat Grup WhatsApp 'Mas Menteri Core Team' Sebelum Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179063//anang-jIOM_large.jpg
Kejagung Sudah Periksa Saksi di Kasus Korupsi POME, Identitasnya Masih Disembunyikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178244//anang-aGNn_large.jpg
Kejagung Bakal Periksa Nadiem Makarim sebagai Tersangka di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177939//uang-vKHz_large.jpg
Tumpukan Uang Sitaan Hanya Rp2 Triliun dari Rp13 Triliun, Jaksa Agung: Tempatnya Tak Memungkinkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement