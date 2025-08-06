Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silfester Matutina Ngaku Sudah Damai dengan JK, Kejagung: Hukum Tetap Berjalan!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:34 WIB
Silfester Matutina Ngaku Sudah Damai dengan JK, Kejagung: Hukum Tetap Berjalan!
Ketua Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina (foto: OKezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna, menanggapi klaim Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, yang menyatakan telah berdamai dengan Wakil Presiden ke-10 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait kasus fitnah. Ia menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Hukum kita tetap berjalan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).

Menurut Anang, bagi Kejaksaan, vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) harus dijalankan sesuai ketentuan. Perdamaian yang terjadi setelah proses hukum selesai tidak memengaruhi eksekusi putusan pengadilan.

"Bagi Kejaksaan, kami tetap melaksanakan sesuai aturan. Ini kan sudah inkrah, jadi terlepas ada perdamaian. Kalau perdamaian dilakukan sebelum penuntutan, biasanya bisa dipertimbangkan, tapi ini sudah selesai. Artinya, ya silakan saja kalau ada cara-cara lain, tapi yang jelas Kejaksaan akan mengeksekusi putusan pengadilan tersebut," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182011//roy-L7e9_large.jpg
Roy Suryo Singgung Eksekusi Silvester: 6 Tahun Berstatus Terpidana Belum Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181966//nusron_wahid-3HRo_large.jpg
Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179465//silfester_matutina-tMIY_large.jpg
Di Mana Silfester Matutina? Kejagung Klaim Jaksa Eksekutor Masih Cari Keberadaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176813//silfester_matutina-58Wf_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Sarankan Kejagung Tetapkan Silfester Matutina sebagai DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176805//silfester_matutina-m6p8_large.jpg
Komjak Minta Kejaksaan Segera Eksekusi Silfester Matutina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176801//eks_menkumham-9BwU_large.jpg
Dibongkar Eks Menkumham, Silfester Matutina Ternyata Tak Pernah Minta Maaf ke JK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement