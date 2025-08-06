Presiden Prabowo: Kita Berada di Azimut Kompas yang Benar

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya berada di jalur yang tepat. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna ke-8 menjelang 10 bulan masa pemerintahannya.

“Strategi-strategi sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat, strategi kita benar. Kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar,” tegas Prabowo mengawali sambutannya di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Prabowo menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran kabinet yang telah berjuang bersama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari panggung global.

“Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, saya sebagai kapten kesebelasan ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati paling dalam, saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara,” ucapnya.

Dalam waktu relatif singkat, yakni 10 bulan pertama, banyak capaian yang berhasil diraih. Prabowo juga menekankan pentingnya kekompakan dan semangat tim dalam mencapai hasil-hasil tersebut.

“Kita semua punya pengalaman berbeda-beda, tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Kita mengerti betapa sulitnya mengoordinasikan, membimbing, dan memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat, harus kita jadikan satu tim,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang semakin rumit. Mulai dari konflik di Ukraina, Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, hingga ketegangan di kawasan Asia seperti Myanmar serta ketegangan antara Kamboja dan Thailand.