Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Hakim yang Memvonis Tom Lembong Masih Boleh Bersidang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:53 WIB
Tiga Hakim yang Memvonis Tom Lembong Masih Boleh Bersidang
Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto/Foto: Danandaya Arya putra-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto, menyampaikan bahwa ketiga hakim yang memvonis mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikarsih Lembong masih tetap bisa bersidang. Alasannya, MA belum memutuskan laporan yang dilayangkan kubu Tom Lembong terhadap ketiga hakim tersebut.

Yanto menjelaskan bahwa sebelum adanya putusan, ketiga hakim, yakni Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika serta dua Hakim Anggota, Purwanto S. Abdullah dan Alfis Setyawan, masih tetap diperbolehkan bersidang.

"Ya pasti masih (bisa bersidang), kecuali dapat sanksi. Kan diklarifikasi betul. Kita itu menghormati asas praduga tak bersalah," ujar Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

"Kenapa kok sekarang masih sidang? Ya kan belum diperiksa. Kita belum tahu apakah ada pelanggaran atau tidak, kan belum tahu," tambahnya.

Laporan dari kubu Tom Lembong akan ditangani oleh Tim Badan Pengawasan MA. Nantinya, ketika sudah ditelusuri dan dijatuhi hukuman berat, maka hakim tersebut bisa saja tidak boleh lagi bersidang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178555/komisi_yudisial-MiuG_large.jpg
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301/tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169/survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162270/tom_lembong-Gd0c_large.jpg
Laporkan Tiga Hakim ke KY, Tom Lembong Dapat Dukungan Anggota DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162257/tom_lembong-D1Wi_large.jpg
Tom Lembong: Jangan Bully Auditor BPKP, Ini Bukan Serangan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162243/tom_lembong-Lb3F_large.jpg
Laporkan Auditor BPKP, Tom Lembong Bersikukuh Tak Ada Kerugian Negara dalam Importasi Gula
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement