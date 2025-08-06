Presiden Prabowo: 10 Bulan Pertama Pemerintahan Penuh dengan Kerja dan Prestasi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja pemerintahannya yang telah berjalan selama hampir 10 bulan. Berbagai program pada 10 bulan pertama berjalan baik dan penuh prestasi.

Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

“Ini menjelang 10 bulan pertama pemerintahan yang kita lakukan atas mandat dari rakyat Indonesia. Selama 10 bulan ini kita rasakan bersama, sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo kemudian menyampaikan terima kasih kepada jajaran menterinya yang telah bekerja keras selama hampir 10 bulan ini.

“Saya sebagai nakhoda, sebagai presiden, sebagai pemimpin saudara-saudara, sebagai kapten kesebelasan, mengucapkan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara dari hati saya yang paling dalam,” tuturnya.