KPK Minta Maaf Baru 2 Kali Gelar OTT di Semester I 2025

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan permohonan maaf, karena baru dua kali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang semester pertama tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam konferensi pers Capaian Kinerja KPK Semester I Tahun 2025 yang digelar pada Rabu (6/8/2025).

"Sepanjang semester I, kami telah melakukan dua kegiatan operasi tangkap tangan," kata Fitroh.

"Dan teman-teman sudah mengikuti semua ya, mohon maaf baru dua," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fitroh juga memaparkan jumlah penanganan perkara yang saat ini ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.