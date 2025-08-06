Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Kapolda Metro, Irjen Asep Edi Miliki Harta Rp6,2 Miliar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:15 WIB
Jadi Kapolda Metro, Irjen Asep Edi Miliki Harta Rp6,2 Miliar
Irjen Asep Edi (Foto: Dok Polri)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya yang baru. Asep menggantikan posisi Irjen Pol Karyoto yang dipromosikan menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Mutasi jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilihat Rabu (6/8/2025), Asep tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp6.232.286.573.

Dalam LHKPN yang disampaikan KPK pada 27 Maret 2024 tersebut, Asep tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp4.570.000.000.
Selain itu, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Asep juga memiliki dua unit kendaraan dari hasil sendiri dan warisan dengan nilai total sebesar Rp870.000.000.

Sementara itu, Asep juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp614.000.000, surat berharga Rp175.000.000, serta kas dan setara kas Rp193.286.573.

Namun, LHKPN Asep melaporkan memiliki utang Rp190.000.000. Sehingga, total harta kekayaan Asep setelah dikurangi utang senilai Rp6.232.286.573.

Berikut rincian LHKPN Irjen Asep:

