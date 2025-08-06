Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Imipas Tunggu Arahan Kejagung Keluarkan Red Notice Riza Chalid

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:19 WIB
Menteri Imipas Tunggu Arahan Kejagung Keluarkan Red Notice Riza Chalid
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Ardianto/Foto: Dokumen Okezone
A
A
A

JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Ardianto, akan mengeluarkan red notice terhadap tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid. Status buronan internasional ini akan dikeluarkan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan.

“Nanti aparat penegak hukum yang mengajukan dari Kejaksaan Agung,” kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

Status red notice akan diserahkan kepada Kejagung dan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo Subianto juga telah mendapatkan laporan dari aparat penegak hukum mengenai kasus yang menjerat Riza Chalid.

“Beliau (Prabowo) pasti sudah dapat laporan dari APH,” ucapnya.

Agus memastikan keberadaan Riza saat ini di Malaysia. Kementerian Imipas akan terus memantau posisi Riza Chalid secara rutin.

“Ya kami ikuti saja. Kami monitor. Info pastinya masih di Malaysia, ya,” pungkasnya.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176384/riza-UEGr_large.jpg
Anak Riza Chalid Tiba di PN Tipikor, Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170864/riza-uo3w_large.jpg
Kejagung Buru Harta Riza Chalid, Buronan Korupsi Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164727/riza-EAIq_large.jpg
Kejagung Resmi Tetapkan Riza Chalid sebagai DPO Kasus Korupsi Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161053/riza-OTUr_large.jpg
Komisi III DPR: Dua Tantangannya Meringkus Riza Chalid, Penegak Hukum Harus Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158877/agus-LZKA_large.jpg
Menteri Imipas: Paspor Riza Chalid Sudah Dicabut Sejak Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/337/3158583/prabowo-0E3H_large.jpg
MAKI Minta Prabowo Bahas Pemulangan Riza Chalid dengan PM Malaysia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement