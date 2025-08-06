Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Sikap Tenang RI Hadapi Konflik Timur Tengah hingga ASEAN

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:27 WIB
Prabowo Tegaskan Sikap Tenang RI Hadapi Konflik Timur Tengah hingga ASEAN
Rapat Kabinet Merah Putih (foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti meningkatnya kompleksitas situasi geopolitik dan geoekonomi global yang kini dihadapi oleh Indonesia dan berbagai negara di dunia. 

Dalam Sidang Kabinet Paripurna ke-8, Prabowo menegaskan, bahwa pemerintah tetap tenang dan fokus dalam merespons dinamika global yang berkembang.

"Waktu kita mulai pemerintahan pada 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang," ujar Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Prabowo menambahkan, bahwa dunia saat ini tengah dilanda berbagai konflik yang berdampak luas. Ia secara khusus menyinggung konflik di Ukraina dan kawasan Timur Tengah, seperti Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah.

"Sekarang kita tidak hanya menghadapi dampak dari perang dan konflik di mana-mana. Konflik di Ukraina, Timur Tengah – Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah – begitu dahsyat, memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia. Perempuan, anak-anak kecil, puluhan ribu dibantai," ucapnya.

 

