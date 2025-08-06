Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag: Angka Perkawinan Anak Semakin Menurun!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:31 WIB
Kemenag: Angka Perkawinan Anak Semakin Menurun!
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Cecep Khairul Anwar
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) terus menggenjot upaya pencegahan perkawinan anak melalui Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Saat ini, tren positif ditunjukkan dalam data perkawinan anak di Indonesia.

Berdasarkan catatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), jumlah pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir: dari 8.804 pasangan pada 2022, menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kembali turun menjadi 4.150 pasangan pada 2024.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Cecep Khairul Anwar, mengatakan, fasilitator BRUS dibekali keterampilan untuk mendampingi remaja membangun konsep diri yang sehat dan memahami ajaran agama secara relevan dengan perkembangan usia.

“Pemahaman terhadap diri sendiri berkaitan erat dengan ketahanan diri dalam mengambil keputusan, termasuk soal pernikahan,” ujar Cecep saat Bimtek Fasilitator BRUS, dikutip Rabu (6/8/2025).

Dikatakannya, program BRUS fokus membina remaja agar terhindar dari berbagai risiko sosial seperti pernikahan di usia dini, seks bebas, perundungan, judi daring, hingga penyalahgunaan narkoba.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182062//pernikahan-M0Bj_large.jpg
Apakah Wali Nikah Berhak Tentukan Mahar? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181449//pernikahan-usmk_large.jpg
Selain Ayah, Ini Urutan Wali Nikah bagi Pengantin Perempuan dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181378//viral-LXVC_large.jpg
Viral! Pasangan Ini Akad Nikah di Bioskop: Netizen: Tamu Berasa Nonton Teater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/330/3181031//ilustrasi-892x_large.jpg
Apakah Nikah Siri Termasuk Zina? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/330/3180367//perceraian-nTaC_large.jpg
Ketentuan Istri Gugat Cerai Suami, Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178752//perceraian-OpXU_large.jpg
Suami Kecanduan Judol, Istri Boleh Gugat Cerai?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement