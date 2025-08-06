Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BRIN Ungkap Jejak Tsunami Purba di Jawa Selatan, Waspadai Siklus 600-800 Tahunan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:43 WIB
BRIN Ungkap Jejak Tsunami Purba di Jawa Selatan, Waspadai Siklus 600-800 Tahunan
Peneliti Ahli Madya dari PRKG BRIN Purna Sulastya Putra (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan jejak tsunami purba di sembilan wilayah di bagian selatan Pulau Jawa. Berdasarkan analisis, tsunami tersebut diperkirakan memiliki siklus berulang setiap 600 hingga 800 tahun.

Temuan ini diungkapkan oleh Peneliti Ahli Madya dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG) BRIN, Purna Sulastya Putra, dalam diskusi bertajuk "Menggali Jejak Tsunami Purba di Selatan Jawa" yang digelar di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

Purna menjelaskan, bahwa hasil riset paleotsunami dilakukan melalui pengamatan lapangan, khususnya di lingkungan rawa dan laguna yang dinilai efektif untuk mengidentifikasi dan mengawetkan endapan tsunami.

"Jadi, khusus di selatan Jawa, kami sudah melakukan penelitian mulai dari Lebak (Binuangeun), Ujung Genteng (Sukabumi), Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Kulon Progo, Gunungkidul, Pacitan, hingga Lumajang," ungkap Purna.

Menurutnya, waktu dan karakter tsunami purba berbeda-beda di tiap lokasi. Ia bahkan menduga adanya kejadian tsunami lokal karena tidak ditemukan kesamaan umur jejak tsunami antar daerah.

"Karena tidak kita temukan jejak dengan umur yang sama di lokasi lain," jelasnya.

 

