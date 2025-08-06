Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temukan Jejak Tsunami Purba, BRIN Prediksi Bencana Dahsyat Mengintai Selatan Jawa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:59 WIB
Temukan Jejak Tsunami Purba, BRIN Prediksi Bencana Dahsyat Mengintai Selatan Jawa
Ilustrasi tsunami (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan jejak tsunami purba di sembilan daerah bagian selatan Jawa dengan interval 600–800 tahun sekali. Sehingga, tsunami masif diperkirakan akan terjadi dalam kurun 200 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan Peneliti Ahli Madya PRKG BRIN, Purna Sulastya Putra, dalam diskusi bertajuk "Menggali Jejak Tsunami Purba di Selatan Jawa", yang digelar di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

Temuan ini terungkap dari hasil riset paleotsunami yang dilakukan tim Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG). Penelitian paleotsunami ini dilakukan melalui pengamatan lapangan, salah satunya di lingkungan rawa dan laguna.

Dari riset itu, kata Purna, jejak tsunami purba diprediksi telah terjadi pada 400 tahun, 1.800 tahun, hingga 3.000 tahun yang lalu. Bahkan, pihaknya juga menemukan tsunami masif di sejumlah daerah.

"Nah, tsunami lain yang kita temukan misalnya yang memiliki indikasi dari tsunami masif juga itu sekitar 1.000 tahun yang lalu, kemudian 5.200 tahun yang lalu, dan 5.900 tahun yang lalu," tutur Purna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BRIN Tsunami Purba Tsunami
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159188/tsunami_hawaii-oeNn_large.jpg
Tsunami Terjang Hawaii, Seluruh Pelabuhan Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159182/tsunami-Tk0i_large.jpg
Antisipasi Tsunami Imbas Gempa Rusia, Segera Kosongkan Area Pantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159179/gempa-OpG4_large.jpg
Breaking News! Jepang Dihantam Tsunami Usai Gempa Dahsyat M8,8 Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159161/bmkg-K7Ir_large.jpg
Dampak Gempa Rusia, BMKG Peringatkan Tsunami 50 Cm tapi Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159155/budi_gunawan-iR7C_large.jpg
Menko Polkam Pastikan Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Tsunami Imbas Gempa Dahsyat di Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/1/3149613/ryo-4MHv_large.jpg
Siapa Ryo Tatsuki? Baba Vanga dari Jepang yang Ramal Tsunami Dahsyat di Juli 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement