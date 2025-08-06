Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Punya Utang Tangkap 5 Buronan, Berikut Daftarnya

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |17:02 WIB
KPK Punya Utang Tangkap 5 Buronan, Berikut Daftarnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memiliki utang pengejaran lima pihak yang masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron/Foto: Nur Khabibi-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih memiliki utang pengejaran lima pihak yang masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rochyanto, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Capaian Kinerja KPK Semester I Tahun 2025, Rabu (6/8/2025).

"KPK juga masih punya utang, apa itu? DPO kita hingga hari ini belum berhasil ditangkap," kata Fitroh.

Ia menjelaskan, KPK terus berupaya mengejar lima buronan tersebut dengan menggandeng sejumlah pihak, mulai dari penegak hukum lain hingga negara tetangga.

"Hingga saat ini KPK sudah melakukan upaya-upaya, berkoordinasi dengan penegak hukum lain, berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk bisa menangkap mereka. Tetapi hingga hari ini belum berhasil," ujarnya.

"Mudah-mudahan berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia, KPK bisa segera menyelesaikan utang ini," sambungnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179202/menas-bta8_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Menas Erwin Beli Rumah Mewah dengan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179041/budi-mtQ7_large.jpg
KPK Sita Uang dalam Valuta Asing saat Periksa Biro Haji di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178893/rudy-KBpy_large.jpg
Berkas Lengkap, KPK Segera Sidangkan Bos Tambang Rudy Ong Terkait Korupsi IUP Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178451/sherly_tjoanda_laos-gGSc_large.jpg
Gubernur Sherly Tjoanda Sambangi KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872/yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177533/budi-It1s_large.jpg
KPK Telisik Kesaksian Gubernur Kalbar Ria Norsan Dalam Kasus Korupsi Jalan Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement