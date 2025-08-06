Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MA Segera Panggil Hakim yang Vonis Tom Lembong 4,5 Tahun Penjara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |17:17 WIB
MA Segera Panggil Hakim yang Vonis Tom Lembong 4,5 Tahun Penjara
Juru Bicara Mahkamah Agung Yanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikarsih Lembong (Tom Lembong), diketahui telah melaporkan tiga hakim yang memvonis dirinya 4,5 tahun penjara ke Mahkamah Agung (MA). Saat ini, laporan dari pihak Tom tengah dipelajari untuk ditindaklanjuti.

Juru Bicara MA, Yanto, menyampaikan bahwa pasca-laporan tersebut, MA akan memanggil para hakim yang menangani perkara Tom Lembong, yakni Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika, serta dua Hakim Anggota, Purwanto S. Abdullah dan Alfis Setyawan.

"Jadi berkaitan dengan pengaduan dari kuasa hukum Tom Lembong, ya, itu adalah hak dari setiap pihak yang merasa dirugikan untuk mengadukan. Dan secepatnya akan ditindaklanjuti," kata Yanto, Rabu (6/8/2025).

"Artinya pasti ditindaklanjuti. Akan ada klarifikasi, akan dipanggil. Jadi intinya, secepatnya," imbuhnya.

Namun demikian, Yanto belum bisa merinci kapan ketiga hakim tersebut akan diperiksa. Sebab, proses tersebut merupakan kewenangan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178555//komisi_yudisial-MiuG_large.jpg
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301//tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172771//sidang_korupsi_impor_gula_di_kemendag-qySD_large.jpg
Hotman Paris Tanya Nasib Terdakwa Lain Usai Abolisi Tom Lembong, Begini Jawaban Ahli Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171193//sidang-NMOf_large.jpg
Hotman Paris Cecar Saksi Ahli Bea Cukai di Sidang Korupsi Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/65/3168476//tom_lembong-R8DS_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Tom Lembong dengan Nadiem Makarim, Ternyata Sama-Sama Jebolan Harvard University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169//survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement