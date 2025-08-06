Besok, Ridwan Kamil Siap Tes DNA di Bareskrim Terkait Anak Lisa Mariana

BANDUNG – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, siap menjalani tes DNA di Puslabfor Bareskrim Polri, besok, Kamis 7 Agustus 2025. Saat ini, Ridwan Kamil tengah mempersiapkan diri untuk menjalani tes tersebut guna mencari kebenaran terkait siapa ayah kandung dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan, Ridwan Kamil dalam keadaan sehat. "Alhamdulillah (kondisi) Pak RK (Ridwan Kamil) sehat. Tadi baru saja komunikasi (dengan Ridwan Kamil) untuk persiapan besok," kata Muslim, Rabu (6/8/2025).

Muslim menyatakan, Ridwan Kamil sangat siap menjalani pengambilan sampel darah untuk tes DNA di Bareskrim Polri sebagai bagian dari proses penyidikan yang sah secara hukum. Kliennya tidak melakukan persiapan khusus karena tes DNA bukan tes kesehatan.

"Ini pengambilan sampel untuk tes DNA, jadi tidak ada hubungannya dengan kesehatan," ujar Muslim.

Selain Ridwan Kamil, tutur Muslim, tes DNA pada Kamis 7 Agustus 2025 juga akan diikuti Lisa Mariana dan anak berinisial CA.