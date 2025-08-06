Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota Legislatif Pusat Paling Rendah Soal Kepatuhan Lapor LHKPN 

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |18:13 WIB
Anggota Legislatif Pusat Paling Rendah Soal Kepatuhan Lapor LHKPN 
KPK menyatakan legislatif pusat menjadi lembaga yang paling rendah dalam kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)/Foto: Nur Khabibi-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan legislatif pusat menjadi lembaga yang paling rendah dalam kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat konferensi pers Capaian Kinerja KPK Semester I Tahun 2025, Rabu (6/8/2025).

Tercatat 415.805 orang wajib LHKPN pada Semester I 2025 dengan total kepatuhan mencapai 91,26 persen. Terdapat tujuh klasifikasi yang terdiri dari Yudikatif, BUMN, Eksekutif Pusat, BUMD, Eksekutif Daerah, Legislatif Daerah, dan Legislatif Pusat.

Dari tujuh lembaga tersebut, Legislatif Pusat menjadi juru kunci dari kepatuhan penyampaian LHKPN.
"Sedangkan lembaga yang tingkat kepatuhannya terendah yaitu legislatif pusat dan daerah masing-masing 83,97 persen dan 88 persen," kata Ibnu.

Urutan teratas diisi Yudikatif dengan nilai kepatuhan mencapai 98,74 persen. Setelahnya, BUMN 95,26 persen, Eksekutif Pusat 92,33 persen, BUMD 89,09 persen, dan Eksekutif Daerah 88,95 persen.

"Untuk itu KPK mendorong seluruh lembaga negara, terutama legislatif, untuk meningkatkan komitmen kewajiban pelaporan LHKPN. Laporan sebagai bentuk transparansi dan integritas penyelenggara negara yang bertanggung jawab," ujarnya.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179202/menas-bta8_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Menas Erwin Beli Rumah Mewah dengan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179041/budi-mtQ7_large.jpg
KPK Sita Uang dalam Valuta Asing saat Periksa Biro Haji di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178893/rudy-KBpy_large.jpg
Berkas Lengkap, KPK Segera Sidangkan Bos Tambang Rudy Ong Terkait Korupsi IUP Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178451/sherly_tjoanda_laos-gGSc_large.jpg
Gubernur Sherly Tjoanda Sambangi KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872/yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177533/budi-It1s_large.jpg
KPK Telisik Kesaksian Gubernur Kalbar Ria Norsan Dalam Kasus Korupsi Jalan Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement