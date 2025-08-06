Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan 8 SPPG MBG dan Groundbreaking 205 Unit, Polri Utamakan Food Security

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |18:24 WIB
Resmikan 8 SPPG MBG dan Groundbreaking 205 Unit, Polri Utamakan <i>Food Security</i>
Irwasum selaku Ketua Gugus Tugas MBG Polri, Komjen Dedi Prasetyo/Foto: Humas Polri
A
A
A

JAKARTA – Polri meresmikan delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) operasional sekaligus melaksanakan groundbreaking 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan itu dalam rangka percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Irwasum selaku Ketua Gugus Tugas MBG Polri, Komjen Dedi Prasetyo, menegaskan komitmen mutu melalui mekanisme Security Food Test yang wajib dijalankan tim medis Polri.

“Ini adalah pembeda SPPG Polri. Setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis, mencegah keracunan, dan memastikan gizi aman untuk penerima manfaat,” kata Dedi di Desa Rembun, Malang, Jawa Timur, Rabu (6/8/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak di 34 Polda. Secara paralel, juga dilakukan acara panen jagung serta penyerahan bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) berupa traktor, benih, pupuk, dan pestisida untuk mendukung pasokan bahan pangan lokal untuk dapur SPPG yang beroperasi.

Dengan kegiatan tersebut, SPPG Polri yang telah beroperasi hingga Agustus 2025 menunjukkan akselerasi signifikan: 27 unit telah beroperasi melayani 86.777 penerima manfaat per hari dan menyerap 1.344 tenaga kerja.

