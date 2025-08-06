Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Respons Permintaan Hotman Paris Soal Penghentian Kasus Impor Gula

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |18:55 WIB
Kejagung Respons Permintaan Hotman Paris Soal Penghentian Kasus Impor Gula
Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna/Foto: Dokumen Okezone
A
A
A

JAKARTA – Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, menjawab permintaan pengacara tersangka kasus impor gula, Hotman Paris, untuk menghentikan penanganan perkara. Permintaan itu didasari abolisi yang diterima mantan Mendag, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

“Permintaan penasihat hukum dari para terdakwa itu memang haknya. Silakan diajukan, tapi perlu digarisbawahi, pemberian abolisi dari Presiden terhadap Tom Lembong sifatnya personal,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).

Abolisi Presiden Prabowo Subianto untuk Tom Lembong hanya diberikan secara personal, bukan pada perkaranya. Sehingga, tidak berlaku pada penanganan perkara tersangka lainnya. Penanganan perkara pada tersangka lainnya tetap berjalan sesuai aturan hukum.

“Bagi kami, proses hukum terhadap yang lain tetap berjalan. Dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2025 sudah jelas disebut segala proses hukum dan akibat hukum terhadap Thomas Trikasih Lembong ditiadakan. Artinya, hanya berlaku personal terhadap abolisinya. Itu kan hak Presiden dan hak prerogatif yang dijamin undang-undang,” tuturnya.

Hendaknya dibedakan pengertian abolisi dengan pembebasan. Abolisi merupakan pengampunan terhadap semua penjatuhan putusan pengadilan, yang mana perbuatan pidananya tetaplah ada.

“Hanya proses hukum terhadap yang bersangkutan, personal. Terhadap yang lainnya tetap berlanjut proses hukumnya. Perbuatannya tetap ada, tetapi proses hukum terhadap yang bersangkutan... perbuatan pidana tetap ada. Bedakan, bukan membebaskan di situ, kan? Kalau membebaskan kan ranah dari pengadilan dan kami hormati semua,” paparnya.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178555/komisi_yudisial-MiuG_large.jpg
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301/tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169/survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162270/tom_lembong-Gd0c_large.jpg
Laporkan Tiga Hakim ke KY, Tom Lembong Dapat Dukungan Anggota DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162257/tom_lembong-D1Wi_large.jpg
Tom Lembong: Jangan Bully Auditor BPKP, Ini Bukan Serangan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162243/tom_lembong-Lb3F_large.jpg
Laporkan Auditor BPKP, Tom Lembong Bersikukuh Tak Ada Kerugian Negara dalam Importasi Gula
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement