INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

MPR Undang Mantan Presiden dan Wapres ke Sidang Tahunan 2025

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |18:58 WIB
MPR Undang Mantan Presiden dan Wapres ke Sidang Tahunan 2025
Ketua MPR Ahmad Muzani (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan akan mengundang presiden dan wakil presiden terdahulu untuk hadir dalam sidang tahunan MPR RI yang akan digelar pada 15 Agustus mendatang. Sidang tahunan digelar dalam rangka Hari Kemerdekaan Ke-80 RI.

"Tadi pagi, kita rapat pimpinan MPR akan mengundang seluruh mantan presiden, mantan wakil presiden, dan tentu saja para mantan pimpinan MPR. Semuanya akan kita undang," kata Muzani di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Seluruh pimpinan MPR, kata dia, telah menandatangani surat undangan tersebut untuk kemudian diserahkan kepada para mantan presiden dan wakil presiden. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pimpinan MPR tidak melakukan sowan ke kediaman para kepala negara terdahulu sebagaimana biasanya dilakukan.

"Sudah kita tunjuk tadi teman-teman yang akan menemui para tokoh-tokoh. Karena waktunya pendek," tuturnya.

Di sisi lain, pimpinan MPR juga telah melakukan rapat gabungan dalam rangka membahas persiapan penyelenggaraan sidang tahunan tersebut. Rapat tersebut telah digelar pada sore ini.

"Rapat membicarakan tentang persiapan agenda rapat sidang tahunan yang akan berlangsung pada 15 Agustus, hari Jumat. Ini bagian dari rangkaian peringatan 17 Agustus atau peringatan 80 tahun RI yang biasanya diselenggarakan tanggal 16 Agustus, tapi karena jatuh hari Sabtu, dimajukan jadi hari Jumat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
