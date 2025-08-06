Prabowo Tak Ingin Ada Reshuffle Kabinet? Ini Kata Sumber Terdekat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut tak mau ada reshuffle atau pergantian kursi di Kabinet Merah Putih. Hal itu bahkan disinggung Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

“Tadi iya (singgung isu reshuffle),” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.

Zulhas pun meminta awak media untuk mengonfirmasi kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi yang juga hadir dalam kesempatan itu.

“Tanya Pak anu lah, tanya Pak Hasan. Saya kan orang partai, nggak enak. Ya tanya aja beliau. Kan Pak Hasan ikut rapat tadi,” tegas Hasan.

Sementara di tempat yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan dirinya tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai isu reshuffle. Apalagi, reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo.