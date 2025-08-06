Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tak Ingin Ada Reshuffle Kabinet? Ini Kata Sumber Terdekat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |19:18 WIB
Prabowo Tak Ingin Ada Reshuffle Kabinet? Ini Kata Sumber Terdekat
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut tak mau ada reshuffle atau pergantian kursi di Kabinet Merah Putih. Hal itu bahkan disinggung Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

“Tadi iya (singgung isu reshuffle),” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.

Zulhas pun meminta awak media untuk mengonfirmasi kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi yang juga hadir dalam kesempatan itu.

“Tanya Pak anu lah, tanya Pak Hasan. Saya kan orang partai, nggak enak. Ya tanya aja beliau. Kan Pak Hasan ikut rapat tadi,” tegas Hasan.

Sementara di tempat yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan dirinya tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai isu reshuffle. Apalagi, reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175303/pemerintah-mY3w_large.jpg
Reshuffle Kabinet, Ribka Haluk Dilantik Jadi Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168640/saleh_partaonan_daulay-g9tP_large.jpg
Reshuffle Kabinet Sudah Tepat, Masyarakat Ingin Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168536/haji_dan_umrah-F3t7_large.jpg
Dilantik Jadi Menteri Haji, Gus Irfan Dapat Tugas Berat dari Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168519/viral-Tl3f_large.jpg
Karding Kena Reshuffle dari Kursi Empuk Menteri P2MI, Akibat Main Domino?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168516/mensesneg-IxVC_large.jpg
Menpora Pengganti Dito Ariotedjo Belum Dilantik, Mensesneg: Posisinya di Luar Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168510/reshuffle-tQES_large.jpg
Nama Menkopolkam hingga Menpora Baru Masih Misterius, Ini Kata Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement