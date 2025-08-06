Terima Informasi Lokasi Harun Masiku, KPK: Sedang Kita Cari

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima informasi terkait keberadaan buronan Harun Masiku. Disebutkan, lokasi buronan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI itu berada di luar kota.

"Harun Masiku juga, penyidik dalam minggu-minggu ini sedang—sudah kembali ya dari luar kota untuk mencari," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (6/8/2025).

Asep enggan menyebutkan secara detail perihal lokasi yang dimaksud. Menurutnya, kerahasiaan penting dijaga demi kelancaran proses pengejaran.

"Karena ada informasi di suatu tempat, sudah kita konfirmasi, sedang kita cari," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menegaskan terus melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku yang kini menjadi buronan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI. Pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP tidak mempengaruhi hal tersebut.

"Ya, dalam perkara ini KPK juga masih ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan dan satu juga masih menjadi DPO. KPK berkomitmen untuk terus melakukan pencarian," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

(Arief Setyadi )