Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Modus dan Peran Eks CEO eFishery dalam Kasus Penggelapan Dana Rp15 Miliar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |19:48 WIB
Ini Modus dan Peran Eks CEO eFishery dalam Kasus Penggelapan Dana Rp15 Miliar
Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan mantan CEO eFishery, Gibran Huzaifah, dalam kasus penggelapan dana perusahaan. Polisi juga memaparkan modus yang digunakan dalam tindak pidana tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menyebut Gibran diduga terlibat bersama dua mantan petinggi eFishery lainnya, yakni Angga Hadrian Raditya (eks Wakil Presiden eFishery) dan Andri Yadi (eks Wakil Presiden Pembiayaan Budidaya eFishery).

"Ketiganya berkolaborasi, bersama-sama melakukan penipuan dan penggelapan terhadap proses investasi pada PT eFishery," ujar Helfi, Rabu (6/8/2025).

Menurut Helfi, modus yang digunakan dalam kasus ini adalah praktik mark up atau penggelembungan nilai investasi di perusahaan.

"Dengan melakukan mark up investasi tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Helfi mengungkapkan bahwa nilai dana yang diduga telah digelapkan mencapai sekitar Rp15 miliar. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena proses penyelidikan masih berjalan.

"Untuk yang awal yang sudah bisa kita buktikan Rp15 miliar. Karena semua masih dalam proses pendalaman," tutup Helfi.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3166046//ridwan_kamil-vh1E_large.jpg
Ridwan Kamil Respons Hasil Tes DNA dengan Lisa Mariana: Alhamdulillah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164211//lisa_mariana-KQHs_large.jpg
Lisa Mariana Bakal Minta Maaf ke RK Usai Hasil Tes DNA Keluar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/33/3162396//azizah_salsha-Dc0a_large.JPG
Lapor Polisi, Azizah Salsha Ingin Beri Efek Jera ke Pelaku Fitnah di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161062//bareskrim_polri-7IKH_large.jpg
Ridwan Kamil Jalani Tes DNA Tanpa Didampingi Istri, Pengacara: Ini Urusan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160463//penggelapan-9aoq_large.jpg
Bareskrim Tangkap Eks CEO eFishery Gibran Huzaifah, Langsung Dijebloskan ke Tahanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153814//karopenmas_divisi_humas_polri_brigjen_trunoyudo_wisnu_andiko-ZGAe_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Khusus Ijazah Palsu Jokowi Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement