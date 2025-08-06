Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AHY: Kereta Anjlok Berulang Harus Diinvestigasi Penuh, Termasuk Kapal Laut

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |19:48 WIB
AHY: Kereta Anjlok Berulang Harus Diinvestigasi Penuh, Termasuk Kapal Laut
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Foto: Binti Mufarida-Okezone
JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pemerintah akan mengevaluasi berulangnya kasus kereta anjlok yang belakangan terjadi. Evaluasi sangat dibutuhkan untuk memastikan penyebab utama.

“Saya sudah menyampaikan harus diinvestigasi secara penuh. Apakah itu masalah teknis, masalah keretanya termasuk prasarana pendukungnya. Begitu juga untuk kapal, apakah karena kondisinya memang tidak layak atau juga ada faktor fatigue, human error, dan lain sebagainya,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

AHY sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terkait masalah ini. Ia pun memastikan kejadian ini tidak akan terulang.

“Saya sudah menyampaikan kepada Menteri Perhubungan. Kami akan investigasi secara utuh agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan transportasi kereta, termasuk juga moda transportasi di laut,” ujarnya.

Selain itu, seluruh stakeholder harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap moda transportasi darat, laut, hingga udara.

Halaman:
1 2
      
