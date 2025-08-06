Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dimutasi Listyo Sigit, 19 Jenderal Tinggalkan Polri

Zen Teguh , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |20:22 WIB
Dimutasi Listyo Sigit, 19 Jenderal Tinggalkan Polri
Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar dimutasi sebagai pati Polda Sulbar dalam rangka pensiun. (Foto: IMG/iNews Mamuju)
A
A
A

JAKARTA - Gerbong mutasi perwira tinggi Polri kembali bergerak. Kali ini 61 perwira berganti jabatan, termasuk 19 jenderal yang harus meninggalkan Korps Bhayangkara karena memasuki masa pensiun.

Mutasi dan rotasi jabatan terbaru ini tertuang dalam Surat Telegaram Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Nomor: ST/1764 MIII/KEP./2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Surat ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Anwar.

Secara keseluruhan terdapat 19 pati yang akan purnatugas dalam daftar mutasi ini. Salah satunya Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar. Adang dimutasi sebagai Pati Polda Sulbar.

Kemudian Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hary Sudwijanto. Lulusan Akademi Kepolisian 1990 ini dimutasi sebagai Pati Polda Kaltara dalam rangka pensiun. Ada juga Kapolda Gorontalo Irjen Eko Wahyu Prasetyo, juga bakal pamit dari Polri.

“Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, Rabu (6/8/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173174/kapolri-5PQt_large.jpg
Mutasi Polri, Kapolri Tunjuk Kombes Budi Hermanto Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172630/kapolri-lznD_large.jpg
Kapolri Tunjuk Kombes Iman Imannudin Jadi Dirkrimum Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172627/polri-sd8c_large.jpg
Mutasi Polri: Wira Satya Triputra Jabat Dirtipidum, Ade Safri Simanjuntak Jadi Dirtipideksus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172570/trunoyudo-EY35_large.jpg
Kapolri Ganti 4 Kapolda, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160752/kapolri-gBHb_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Nama dan Jabatan 61 Perwira Tinggi yang Dimutasi Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160713/polri-ic2Z_large.jpg
Jenderal Sigit Mutasi Irjen Krishna Murti Jadi Sahlijemen Kapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement