Dimutasi Listyo Sigit, 19 Jenderal Tinggalkan Polri

JAKARTA - Gerbong mutasi perwira tinggi Polri kembali bergerak. Kali ini 61 perwira berganti jabatan, termasuk 19 jenderal yang harus meninggalkan Korps Bhayangkara karena memasuki masa pensiun.

Mutasi dan rotasi jabatan terbaru ini tertuang dalam Surat Telegaram Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Nomor: ST/1764 MIII/KEP./2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Surat ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Anwar.

Secara keseluruhan terdapat 19 pati yang akan purnatugas dalam daftar mutasi ini. Salah satunya Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar. Adang dimutasi sebagai Pati Polda Sulbar.

Kemudian Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hary Sudwijanto. Lulusan Akademi Kepolisian 1990 ini dimutasi sebagai Pati Polda Kaltara dalam rangka pensiun. Ada juga Kapolda Gorontalo Irjen Eko Wahyu Prasetyo, juga bakal pamit dari Polri.

“Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, Rabu (6/8/2025).