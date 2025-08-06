Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi IV DPR Sebut 12% Gaji Warga di Kota Besar Habis Buat Biaya Angkot

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |20:27 WIB
Komisi IV DPR Sebut 12% Gaji Warga di Kota Besar Habis Buat Biaya Angkot
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat di kota-kota besar, merupakan dampak dari belum terbangunnya sistem transportasi umum yang terintegrasi dan efisien. Menurutnya, harus ada desain ulang sistem integrasi transportasi.

“Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Pemerintah perlu melakukan desain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik dan berdasarkan kebutuhan pengguna," kata Andi Iwan Aras, Rabu (6/8/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kota-kota penyangga Ibu Kota, seperti Bekasi dan Depok, menanggung beban biaya transportasi paling berat. Rata-rata pengeluaran transportasi bulanan di Bekasi mencapai Rp 1,9 juta, diikuti Depok Rp 1,8 juta, Surabaya Rp 1,6 juta, Jakarta Rp 1,59 juta, dan Bogor Rp 1,2 juta.

Menanggapi hal ini, Iwan Aras menekankan pentingnya pemetaan jalur first mile dan last mile secara menyeluruh, serta memastikan keterhubungan antara moda pengumpan dan moda utama dalam satu sistem yang ramah bagi pengguna jasa transportasi dan tentunya dengan harga terjangkau.

"Pemetaan jalur first mile dan last mile perlu dilakukan secara menyeluruh. Yang tidak kalah penting adalah memastikan moda pengumpan dan moda utama benar-benar terhubung dalam satu sistem yang ramah pengguna, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181896//dpr-6YLh_large.jpg
DPR Akhirnya Temui Massa Buruh, Sepakat Bikin UU Baru Pro Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753//mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181865//ketua_dpr_ri_puan_maharani-1GmC_large.jpg
MKD Pangkas Dana Reses Jadi 22 Titik, Ketua DPR: Akan Kami Diskusikan Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181856//ketua_dpr_ri_puan_maharani-XiCe_large.jpg
Puan: Pimpinan Harus Tindaklanjuti Putusan MKD Soal 5 Anggota DPR yang Langgar Kode Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181813//kasus_kebakaran-zI9v_large.jpg
DPR Desak Polisi Usut Dalang Kasus Kebakaran Rumah Ketua Hakim Kasus Korupsi di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181752//demo_buruh_di_dpr-WdyF_large.jpg
Massa Buruh Tiba di Gedung DPR, Bawa Boneka Gurita Raksasa hingga Bendera Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement