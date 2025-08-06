Sidang Tahunan MPR Dimajukan Jadi 15 Agustus, Prabowo Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

JAKARTA - Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025 akan digelar pada hari Jumat, 15 Agustus 2025, atau sehari lebih awal dari tanggal biasanya yang jatuh pada 16 Agustus, sehari sebelum Hari Kemerdekaan RI.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, bahwa perubahan jadwal ini karena tanggal 16 Agustus 2025 jatuh pada hari Sabtu, sehingga sidang dimajukan untuk memperingati 80 tahun Kemerdekaan RI.

"Agenda rapat sidang tahunan yang akan berlangsung pada 15 Agustus hari Jumat bagian dari rangkaian peringatan 17 Agustus atau peringatan 80 tahun RI, yang biasanya diselenggarakan tanggal 16 Agustus, tapi karena jatuh hari Sabtu dimajukan jadi hari Jumat," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Muzani juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan hadir dalam sidang tersebut. Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan.