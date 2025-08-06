Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kunker ke Jabar, Prabowo Naik Whoosh dari Halim Malam Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |22:36 WIB
Kunker ke Jabar, Prabowo Naik Whoosh dari Halim Malam Ini
Presiden Prabowo Subianto naik Whoosh ke Jawa Barat (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Bandung, Jawa Barat, dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu (6/8/2025) malam. Keberangkatan Prabowo terbilang istimewa karena tidak menggunakan pesawat ataupun helikopter. 

Prabowo memilih untuk menggunakan kereta cepat atau Whoosh. Setibanya di Stasiun Whoosh Halim, Prabowo langsung menuju lantai dua untuk menempelkan tiket di portal masuk, sebelum melanjutkan ke peron di lantai tiga.

Di sana, kereta dengan nomor perjalanan G1057 sudah siap berangkat tepat pukul 20.00 WIB dengan tujuan akhir Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Kereta Cepat Whoosh yang membawa Prabowo dan rombongan bukanlah kereta khusus. Selain Kepala Negara, sejumlah penumpang umum juga turut menikmati perjalanan cepat ini.

Perjalanan dari Stasiun Halim menuju Stasiun Tegalluar ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit. Kecepatan dan kenyamanan kereta cepat ini menjadi simbol modernisasi transportasi di Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen Prabowo untuk mendukung penggunaan sarana transportasi publik yang ramah waktu.

Turut mendampingi Prabowo dalam perjalanan menuju Jawa Barat adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(Arief Setyadi )

      
