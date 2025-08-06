Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Buru Riza Chalid dengan Segudang Tantangannya

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |23:50 WIB
Kejagung Buru Riza Chalid dengan Segudang Tantangannya
Riza Chalid (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mengetahui keberadaan M. Riza Chalid. Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu pun diminta untuk bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

Kejagung telah melakukan pemanggilan tiga kali terhadap Riza Chalid. Namun, pria yang berjuluk ‘raja minyak’ itu tak kunjung memenuhi panggilan. Korps Adhyaksa pun akhirnya menyiapkan proses red notice sekaligus akan menetapkannya sebagai DPO (daftar pencarian orang).

“Ketika nanti ditetapkan DPO, ruang gerak dia makin terbatas. Apalagi kalau sudah red notice, ke mana-mana akan terbatas. Makanya, kita harapkan kooperatif saja datang (ke Kejagung RI),” ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supiatna, Rabu (6/8/2025).

Menurut Guru Besar Universitas Lampung (Unila), Hieronymus Soerjatisnanta, masih ada peluang bagi Kejagung untuk bisa memulangkan Riza Chalid, apalagi jika memang berada di Jepang. Mengingat, hubungan Indonesia dengan Jepang cukup baik.

Pencabutan paspor, diakui Tisna, memang mempersempit ruang gerak Riza Chalid. Soal ia berada di Jepang hingga berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia, masih sebatas kabar yang belum ada informasi resmi. Namun, Tisna menekankan bahwa Indonesia bisa memanfaatkan Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik.

Kesepakatan internasional yang dibangun dalam pemberantasan korupsi, menurutnya, bisa membuka peluang untuk memulangkan Riza Chalid. “Jadi ada kerja sama dengan negara lain agar Riza Chalid bisa diekstradisi ke Indonesia,” imbuhnya.

Pakar hukum itu menambahkan, bukan hal yang mudah untuk memulangkan Riza Chalid karena ia bukan orang sembarangan. Ia pun mengungkit kasus Eddy Tansil yang kabur ke China, susah dipulangkan, bahkan hingga sekarang tak diketahui di mana rimbanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180253/budi-4B5K_large.jpg
KPK Duga Ada Pengadaan 23 Ribu Mesin EDC di Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179765/kejagung-rTiL_large.jpg
Karen Agustiawan Dicecar Terkait Keterlibatan Anak Riza Chalid, Jawabannya Tak Terduga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179627/kejagung-0Ukr_large.jpg
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Akui Kenal Anak Riza Chalid Kerry Adrianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178874/patra_niaga-BLvM_large.jpg
Jaksa Minta Hakim Abaikan Eksepsi Mantan Dirut Pertamina Patra Niaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177191/kejagung-1eVX_large.jpg
Jaksa Ungkap Tiga Korporasi Diuntungkan di Kasus Korupsi BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175961/kejagung-AXac_large.jpg
Kejagung Sebut Tak Ada Istilah Oplosan dalam Dakwaan Korupsi Pertamina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement