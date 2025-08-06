Pelajar Tawuran Bawa Sajam di Tengah Jalan, Polisi Lakukan Penyelidikan

JAKARTA – Polisi turun tangan mengusut aksi tawuran antarpelajar, yang membawa senjata tajam (sajam) di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Peristiwa tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram @lbj_jakarta. Dalam video yang beredar, sejumlah pelajar tampak membawa sajam sambil mengacungkan senjata tersebut ke arah kelompok lawan.

Tawuran itu terjadi di tengah ruas jalan, menyebabkan arus lalu lintas terhambat karena kendaraan yang melintas harus berhenti akibat aksi brutal para pelajar.

"Aksi tawuran antarpelajar di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat sore ini, Selasa (5/8)," tulis akun @lbj_jakarta sebagaimana dikutip, Rabu (6/8/2025).

Menanggapi hal ini, Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP M. Aprino Tamara, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi dan tengah menyelidiki peristiwa tersebut.

"Sudah monitor. Masih kita dalami," ujar Aprino saat dikonfirmasi.