HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Truk Kecelakaan di Jalan Raya Parung Bogor, 1 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |17:53 WIB
3 Truk Kecelakaan di Jalan Raya Parung Bogor, 1 Orang Terluka
Kecelakaan truk (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR – Tiga unit dump truk terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang terluka akibat kecelakaan tersebut.

Kapolsek Parung Kompol Maman Firmansyah mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.00 WIB, Rabu (6/8/2025). Awalnya, dump truk dengan nomor polisi B 9002 SYY yang dikendarai pria berinisial IR melaju dari arah Parung menuju Bogor.

"Setibanya di TKP, truk tersebut menabrak bagian belakang dump truk lain di depannya," kata Maman.

Truk dengan nomor polisi B 9133 BYW yang tertabrak dari belakang itu pun terdorong ke depan. Kemudian, pada saat bersamaan menabrak truk lain di depannya yang tidak diketahui identitasnya karena langsung melanjutkan perjalanan.

"Sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Namun, satu orang yakni sopir truk berinisial IR terluka pada bagian kaki.

"Korban luka ringan satu orang, dilarikan ke RS Dompet Dhuafa," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
