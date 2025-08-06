Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Bogor Bangun 6 Dapur SPPG, Dukung Program MBG Presiden Prabowo

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |20:03 WIB
Polres Bogor Bangun 6 Dapur SPPG, Dukung Program MBG Presiden Prabowo
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto (foto: Okezone/Putra RA)
A
A
A

JAKARTA - Polres Bogor memulai pembangunan enam unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Pembangunan ini merupakan bagian dari peresmian serentak 205 dapur SPPG se-Indonesia yang dilaksanakan oleh Polri, sebagai wujud dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, bahwa keberadaan SPPG merupakan elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sejak usia dini.

"Kami sepenuhnya memahami bahwa kehadiran SPPG sangat penting dalam upaya membangun kualitas SDM Indonesia sejak dini. Ketahanan gizi adalah fondasi ketahanan nasional," ujar Wikha, Rabu (6/8/2025).

Wikha menegaskan, bahwa pembangunan enam dapur ini adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung agenda nasional di bidang kesehatan dan pendidikan.

Enam titik pembangunan SPPG tersebut berada di Kecamatan Citeureup (1 lokasi), Kecamatan Gunung Putri (1 lokasi), Kecamatan Cibinong (3 lokasi), dan Kecamatan Sukaraja (1 lokasi).

 

