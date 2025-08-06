Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Ini Di-Blacklist Lion Air Usai Ngamuk dan Teriak Bom di Pesawat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |20:12 WIB
Pria Ini Di-Blacklist Lion Air Usai Ngamuk dan Teriak Bom di Pesawat
Pria yang ngamuk dan teriak bom di Pesawat Lion Air (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial H (41), penumpang Lion Air rute Jakarta-Kualanamu, ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setelah mengamuk dan berteriak adanya bom saat berada di dalam pesawat. Menindaklanjuti insiden tersebut, Lion Air mengambil langkah tegas dengan memasukkan H ke dalam daftar blacklist sementara.

"Sebagai bagian dari penanganan lanjutan, maskapai menetapkan pembatasan sementara (blacklist) terhadap yang bersangkutan. Artinya, ia tidak dapat melakukan penerbangan bersama maskapai di bawah Lion Group," ujar Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, Rabu (6/8/2025).

Danang menjelaskan, bahwa keputusan itu diambil sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penerbangan, sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi keselamatan.

"Ini bagian dari penegakan disiplin terhadap tindakan yang mengarah pada ancaman keselamatan penerbangan, termasuk dalam bentuk candaan atau gurauan. Ini juga edukasi kepada publik agar menjaga perilaku sesuai norma keselamatan dalam transportasi udara," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
