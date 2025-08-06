Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pondok Indah Golf Digeruduk Massa, Ini Kata Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |22:13 WIB
Viral Pondok Indah Golf Digeruduk Massa, Ini Kata Polisi
Viral Pondok Indah Golf digeruduk massa (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Viral adanya aksi penggerudukan massa di kawasan Pondok Indah Golf, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu 6 Agustus 2025 siang. Polisi memastikan, penggerudukan tersebut hanyalah aksi demo terkait sengketa tanah.

"Ada ahli waris yang mengaku punya sebagian tanah di Pondok Indah. Ahli waris mendatangkan massa untuk unjuk rasa," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, pihak ahli waris mendatangkan massa untuk melakukan demo karena mengaku hak atas tanahnya belum dibayarkan. Mengantisipasi aksi demo tersebut, polisi lantas mengerahkan personelnya guna pengamanan.

"(Pengerahan personel Polri) kan bentuk pelayanan Polri dan pengamanan untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat karena massa pengunjuk rasa kan banyak," tuturnya.

Ia memastikan tak ada aksi bentrok ataupun kerusuhan dalam aksi demo tersebut sebagaimana yang viral di media sosial. Pengerahan personel kepolisian untuk pengamanan juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat demi memberikan rasa aman.

"Hoaks itu (soal kerusuhan). Aman terkendali. Pengunjuk rasa kan melakukan orasi. Tidak ada ribut atau bentrok. Aman terkendali," katanya.

(Arief Setyadi )

      
