Bidan Seberangi Sungai demi Obati Pasien, Ketua DPR: Pengabdian yang Patut Dihormati

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti aksi heroik Dona Lubis, bidan dari Puskesmas Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang nekat menyeberangi sungai deras demi mengantarkan obat kepada pasien TBC. Ia berkata, pengabdian itu tidak menjadi norma dalam sistem pelayanan publik yang ideal.

“Pengabdian seperti yang dilakukan Ibu Dona patut dihormati, tetapi kita harus jujur bahwa negara tidak boleh membiarkan para tenaga medis menggantikan tanggung jawab infrastruktur dasar yang belum hadir,” kata Puan, Rabu (6/8/2025).

Puan menilai, keberanian individual tidak boleh menutupi celah atau kekurangan pelayanan negara kepada masyarakat, terutama dalam konteks layanan kesehatan di wilayah terpencil.

"Akses kesehatan yang setara dan aman adalah hak setiap warga negara, yang semestinya menjadi tanggung jawab negara," ucap Puan.

Ia menilai, tindakan Dona Lubis merupakan refleksi nyata bahwa masih banyak titik rawan di republik ini yang belum mendapatkan jaminan konektivitas dan layanan kesehatan memadai. Puan pun mendorong pemerintah untuk semakin memaksimalkan pemerataan pembangunan di Tanah Air.