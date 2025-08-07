Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |00:36 WIB
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
MNC Peduli beri edukasi literasi digital bagi pelajar SMKN 16 Jakpus (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC Peduli memberikan kegiatan edukasi literasi digital bagi siswa-siswi SMKN 16 yang berada di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025). Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan daya saing dari siswa-siswi penerus bangsa.

Head of CSR MNC Peduli, Teuku Hafid menjelaskan, pihaknya telah melakukan program sekolah hijau dan literasi di 200 sekolah yang ada di Indonesia. Kegiatan ini, kata dia, bermaksud untuk meningkatkan kepedulian para siswa-siswi terhadap lingkungan di sekitar.

“Sebagai generasi penerus bangsa, kami berharap ini sebagai bagian dari fondasi penting membangun bangsa yang berkelanjutan dan juga mempunyai daya saing kepada anak-anak kita yang lebih tinggi di masa akan datang,” kata Hafid, Rabu.

Hafid menilai, kegiatan yang dilakukan di SMKN 16 ini sangat menarik. Sebab, para murid mempelajari tentang bagaimana multimedia hingga pada akhirnya mampu menghasilkan sesuatu sesuai kemampuannya.

“Kami juga menyerahkan beberapa buku-buku untuk inspirasi dan juga serta 19 berbagai SMK sekolah hijau yang telah memenangkan Adiwiyata tingkat nasional dan ini sangat baik untuk dicontoh di sekolah-sekolah lainnya,” ujar dia.

Ia menambahkan, ke depan MNC Peduli akan menghadirkan kegiatan lomba untuk para siswa-siswi ini membuat video tentang lingkungan dan literasi.

“Kami harap ini nanti dapat kami tampilkan di media sosial kami yang bisa menjadi contoh bagi anak-anak sekolah lainnya,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
