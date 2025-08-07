Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Jelaskan Duduk Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |00:40 WIB
KPK Jelaskan Duduk Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait kuota haji 2024. KPK pun menjelaskan duduk perkara kasus tersebut bermula pada 2023.

Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, Presiden RI saat itu Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Dari pertemuan itu, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20 ribu.

“Di 2023 itu, karena antrean yang panjang, antrean reguler ini, maka Presiden Republik Indonesia pada saat itu bertemu dengan raja di sana, yaitu pemerintahan Arab Saudi. Kemudian diberikan kuota tambahan 20 ribu,” kata Asep, Rabu (6/8/2025).

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan, seharusnya pembagian kuota reguler memakai 92 persen dan sisanya diperuntukkan bagi haji khusus. Namun, pembagian jumlah kuota itu tidak sesuai sehingga berpotensi terjadi perbuatan melawan hukum.

"Artinya, akan ada nanti untuk regulernya itu 18.400, itu untuk reguler. Kemudian, 1.600-nya untuk khusus, karena 8 persen kali 20 ribu, berarti 1.600. Nah, 18.400-nya itu untuk reguler," ujar Asep.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178892/budi-REOg_large.jpg
Usut Kerugian Negara terkait Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa 300 Lebih PIHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178826/budi-lPzY_large.jpg
KPK Dalami Aliran Uang dari PIHK ke Oknum Kemenag di Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178206/kpk-D8yE_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Periksa 5 Bos Biro Perjalanan di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175124/budi-wL5d_large.jpg
KPK Ungkap Ada Temuan Kuota Petugas Haji Diperjualbelikan ke Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175001/tauhid-JkKQ_large.jpg
KPK Kembali Panggil Mantan Bendahara Amphuri Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174764/setyo-3lxi_large.jpg
KPK Gempur Korupsi Kuota Haji, Asosiasi hingga Travel Kembalikan Uang Nyaris Rp100 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement