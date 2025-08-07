Anies Baswedan Bagikan Momen Ulang Tahun Sang Istri, Ditemani Tom Lembong

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, membagikan momen perayaan ulang tahun sang istri, Fery Farhati, pada Rabu (6/8/2025) kemarin.

Dalam foto yang diunggah Anies, tampak mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, turut hadir di kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Anies mengungkapkan, bahwa momen tersebut menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan bagi keluarganya.

“Hari ini @feryfarhati berulang tahun dan @tomlembong kembali menginjakkan kaki di pendopo kami. Semoga kehangatan seperti ini akan terus datang dan berulang. Aamiin YRA,” tulis Anies melalui akun X-nya, @aniesbaswedan, yang dilihat pada Kamis (7/8/2025).

Dalam unggahan tersebut, Anies juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk istrinya dan menyambut kehadiran Tom Lembong.

“Happy birthday, Fery. Welcome back, Tom,” tulis Anies.